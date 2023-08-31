Возраст сотрется: Лисовец раскрыл, какая одежда омолаживает женщин за 50 — срочно проверьте свой гардероб

Зачастую женщины годами не обновляют вещи и ходят в одних и тех же нарядах годами. Но нужно обязательно пересматривать свой гардероб с возрастом. Стилист Владислав Лисовец рассказал, какая одежда уместна, если женщине уже за 50 лет. Эксперт считает, что вообще возрастных ограничений нет, если вещи будут без детских принтов.
Также стилист отметил, что возраста нет вообще, есть только фигура и пропорции. Именно на это и нужно ориентироваться при выборе нарядов. Он подчеркнул, что дамы смело могут носить и джинсы, и лакированную обувь, и джинсовые рубашки, и юбки, и грубые ботинки, и «казаки» на невысоком каблуке, и даже клетчатое пальто.
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Он дал совет женщинам. Если стрижка модная, а лук дополнен аксессуарами, к примеру, солнцезащитными очками, то образ сразу значительно омолаживается.
Лисовец уверены, что сами женщины придумывают правила и ограничения в одежде. Однако их просто нет. От обуви на каблуке в возрасте за 50 лет действительно стоит отказаться, но только в том случае, если в них неудобно ходить весь день, пишет сайт «Вечерняя Москва».