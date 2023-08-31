Возраст сотрется: Лисовец раскрыл, какая одежда омолаживает женщин за 50 — срочно проверьте свой гардероб

Также стилист отметил, что возраста нет вообще, есть только фигура и пропорции. Именно на это и нужно ориентироваться при выборе нарядов. Он подчеркнул, что дамы смело могут носить и джинсы, и лакированную обувь, и джинсовые рубашки, и юбки, и грубые ботинки, и «казаки» на невысоком каблуке, и даже клетчатое пальто.

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Он дал совет женщинам. Если стрижка модная, а лук дополнен аксессуарами, к примеру, солнцезащитными очками, то образ сразу значительно омолаживается.

Лисовец уверены, что сами женщины придумывают правила и ограничения в одежде. Однако их просто нет. От обуви на каблуке в возрасте за 50 лет действительно стоит отказаться, но только в том случае, если в них неудобно ходить весь день, пишет сайт «Вечерняя Москва».