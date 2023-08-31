Клава Кока в микроюбке и белых гольфах козырнула прелестями в Кремле: в образе школьницы свела с ума фанатов

На концерте в честь Дня знаний Клава предстала в микроюбке и укороченном жакете с рубашкой. Лук дополняли гольфы с белыми ботильонами. Певица подчеркнула свои точеные формы. Она оголила живот и едва прикрыла свои упругие бедра. Кока сделала укладку в стиле 2000-х годов. Она сияла от счастья. На мероприятии побывал корреспондент Teleprogramma.pro.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».