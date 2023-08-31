Клава Кока в микроюбке и белых гольфах козырнула прелестями в Кремле: в образе школьницы свела с ума фанатов

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Популярность ее исполнительности только растет. Она продолжает выпускать песни и давать концерты. А этим летом артистка снялась в шоу, где искала свою любовь. Теперь у блондинки появился бойфренд, но пока она его скрывает. Однако певица не перестает щеголять в смелых нарядах. 31 августа она предстала в Кремлевском дворце.
На концерте в честь Дня знаний Клава предстала в микроюбке и укороченном жакете с рубашкой. Лук дополняли гольфы с белыми ботильонами. Певица подчеркнула свои точеные формы. Она оголила живот и едва прикрыла свои упругие бедра. Кока сделала укладку в стиле 2000-х годов. Она сияла от счастья. На мероприятии побывал корреспондент Teleprogramma.pro.
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Клава Кока. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«В школе я училась отлично, но поведение было не очень. Вместе с одноклассниками обкидывали школу тухлыми яйцами, писали неприличные слова на доске», – призналась звезда.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Клава. Многие не подозревали, что она была такой хулиганкой в юности.