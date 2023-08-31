Наташа Королева вслед за Аллой Пугачевой поддержала стиль Барби: в мини-платье блеснула своими «сочными» формами

Наташа Королева уже давно стала знаменитостью. В свои 50 лет она продолжает выступать. Этим летом певица успела отдохнуть и отметить годовщину совместной жизни с Тарзаном. Она делает все, чтобы выглядеть моложе своих лет и не стесняется экспериментировать с образами. 31 августа артистка появилась в Кремлевском дворце, где выступила на концерте в честь Дня знаний.
Для такого случая Королева выбрала смелый лук. Она решила покорить молодежь, надев мини-платье розового цвета, которое подчеркнуло ее формы. Певица дополнила лук туфлями на платформе. Она блеснула своим внушительным декольте. Наряд сшила Аника Керимова, которая не так давно создала коллекцию одежды с сыном Филиппа Киркорова Мартином.
«Я решила поддержать тренд Барби–мании», – заявила артиска.
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Наташа Королева. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Многие были восхищены тем, как выглядит Наташа. На мероприятии отметился корреспондент Teleprogramma.pro. Сама певица заверила, что пока ничего в себе не меняла с помощью пластических хирургов, в отличии от многих своих коллег.
«К пластическим операциям пока не прибегала. Жду, когда технологии уйдут вперед», – призналась звезда.
Отметим, что ранее Алла Пугачева поддержала стиль Барби. Она в укороченных джинсах и остромодном жакете розового цвета предстала на публике в Юрмале.