Наташа Королева вслед за Аллой Пугачевой поддержала стиль Барби: в мини-платье блеснула своими «сочными» формами

Для такого случая Королева выбрала смелый лук. Она решила покорить молодежь, надев мини-платье розового цвета, которое подчеркнуло ее формы. Певица дополнила лук туфлями на платформе. Она блеснула своим внушительным декольте. Наряд сшила Аника Керимова, которая не так давно создала коллекцию одежды с сыном Филиппа Киркорова Мартином.

«Я решила поддержать тренд Барби–мании», – заявила артиска.

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