40-летняя Юлия Ковальчук похвасталась фигурой спустя два месяца после родов: плоский живот во всей красе — народ ахнул

Примечательно, что Юлия теперь активно выходит из декрета. Певица делится кадрами с концертов и съемок. 40-летняя блондинка решила провести время в спортзале. Хотя после вторых родов она очень быстро возвращается в форму. 31 августа артистка предстала в лосинах и кроп-топе. Она оголила свой плоский живот и подчеркнула изящные бедра.

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