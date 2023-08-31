40-летняя Юлия Ковальчук похвасталась фигурой спустя два месяца после родов: плоский живот во всей красе — народ ахнул

Юлия Ковальчук уже давно стала известной персоной. Она больше 20 лет выступает на сцене. Раньше Юлия была участницей группы «Блестящие», а потом построила сольную карьеру. Артистка счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. У пары растет дочка Амелия, которой 5 лет. А этим летом звезда неожиданно объявила, что стала мамой во второй раз. Она родила еще одну дочку Алисию.
Примечательно, что Юлия теперь активно выходит из декрета. Певица делится кадрами с концертов и съемок. 40-летняя блондинка решила провести время в спортзале. Хотя после вторых родов она очень быстро возвращается в форму. 31 августа артистка предстала в лосинах и кроп-топе. Она оголила свой плоский живот и подчеркнула изящные бедра.
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Юлия Ковальчук. Фото: соцсети звезды
«Заключительный день лета провела в работе над собой! 2 месяца после родов, так что пока очень аккуратно и нежно», – заявила Ковальчук.
Поклонники были впечатлены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Куколка», — заявил Сосо Павлиашвили. «Обожаю! Восхищаюсь! Всегда приятно видеть», «Вы просто пример и мотиватор», «В смысле? Так и родов некоторые не выглядят! Шикарная!», «Боже! Двое родов и такая красотка», — стали писать в Сети.