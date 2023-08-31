40-летняя Юлия Ковальчук похвасталась фигурой спустя два месяца после родов: плоский живот во всей красе — народ ахнул

Юлия Ковальчук. Фото: соцсети звезды

Певица не так давно родила еще одну дочку. Звезда не перестает удивлять фанатов.

Юлия Ковальчук уже давно стала известной персоной. Она больше 20 лет выступает на сцене. Раньше Юлия была участницей группы «Блестящие», а потом построила сольную карьеру. Артистка счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. У пары растет дочка Амелия, которой 5 лет. А этим летом звезда неожиданно объявила, что стала мамой во  второй раз. Она родила еще одну дочку Алисию. 

Примечательно, что Юлия теперь активно выходит из декрета. Певица делится кадрами с концертов и съемок. 40-летняя блондинка решила провести время в спортзале. Хотя после вторых родов она очень быстро возвращается в форму. 31 августа артистка предстала в лосинах и кроп-топе. Она оголила свой плоский живот и подчеркнула изящные бедра. 

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Юлия Ковальчук. Фото: соцсети звезды

«Заключительный день лета провела в работе над собой! 2 месяца после родов, так что пока очень аккуратно и нежно», – заявила Ковальчук. 

Поклонники были впечатлены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Куколка», — заявил Сосо Павлиашвили. «Обожаю! Восхищаюсь! Всегда приятно видеть», «Вы просто пример и мотиватор», «В смысле? Так и родов некоторые не выглядят! Шикарная!», «Боже! Двое родов и такая красотка», — стали писать в Сети.

 

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