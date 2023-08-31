Пополневшая Ольга Бузова в мерцающем комбинезоне не скрыла выпирающий животик, выступая в Кремле

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она регулярно дает концерты и снимается в телепередачах. Этим летом артистка целый месяц провела на съемках в Африке. Она пыталась вернуться в форму, занимаясь спортом. Однако в августе телеведущая неделю провела в Турции. Она красовалась в бикини и баловала себя фастфудом. На днях звезда вернулась в Москву.
А вот в последний день лета Бузова появилась в Кремлевском дворце, где состоялся концерт в честь Дня знаний. Она предстала в знаменитых стенах в мерцающем комбинезоне с брюками клеш. Артистка не забыла про каблуки и сделала хвост с объемными локонами. Наряд не скрыл ее пополневшие формы. Ольга засветила выпирающий живот. Среди зрителей на мероприятии оказался корреспондент Teleprogramma.pro.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ольга Бузова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
К слову, звезду часто подозревают в беременности. Однако Бузова заверяет, что просто любит кушать. В Кремле она вспомнила, как училась в школе.
«Мне очень сложно давались первые два класса, потому что в пять лет я пошла в первый класс, когда еще счастливые дети не знают, что такое школа, учебники, занятия и задания. Так случилось, что мама посчитала, что я гениальный ребенок.
Дело в том, что я очень рано пошла, рано научилась говорить, писать. В три года я знала базовый английский. Я не помню первую линейку, а вот класс третий уже помню», – поделилась артистка.
Также Ольга призналась, что в свое время поступила на факультет геодезии в университет. Ей сложно было сдать алгебру, но благодаря усидчивости она запомнила все формулы и сдала предмет на 4.