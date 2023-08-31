Пополневшая Ольга Бузова в мерцающем комбинезоне не скрыла выпирающий животик, выступая в Кремле

А вот в последний день лета Бузова появилась в Кремлевском дворце, где состоялся концерт в честь Дня знаний. Она предстала в знаменитых стенах в мерцающем комбинезоне с брюками клеш. Артистка не забыла про каблуки и сделала хвост с объемными локонами. Наряд не скрыл ее пополневшие формы. Ольга засветила выпирающий живот. Среди зрителей на мероприятии оказался корреспондент Teleprogramma.pro.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».