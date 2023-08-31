Невестка Орбакайте в крохотном бикини обнажила идеальную фигуру на пляже — девичник в Лос-Анджелесе

Уже почти год Никита Пресняков живет в США. Он уехал из России вслед за своей бабушкой Аллой Пугачевой, которая обосновалась в Израиле. Компанию музыканту составила его жена Алена Краснова. Он быстро нашел работу режиссером. А вот его избранница большую часть времени просто отдыхает и устраивает шопинг. Но на этот раз блондинка повеселилась на пляже с подружками.
В соцсети Алена поделилась жаркими кадрами. Она в черном мини-бикини понежилась под лучами солнца. Она загорала и кушала ягоду. Ее подруги тоже оказались модельной внешностью. Жена Никиты блеснула плоским животом и упругими бедрами.
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Потом Краснова поплескалась в океане. Трусики впились в ее округлые формы. Она прыгала на волнах, не скрывая прелестей. Вечером подружки поужинали в ресторане и отправились домой на машине, слушая русские песни. Поклонники были восхищены тем, как выглядит невестка Кристины Орбакайте. Многие отметили, что у нее идеальная фигура.