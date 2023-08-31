Невестка Орбакайте в крохотном бикини обнажила идеальную фигуру на пляже — девичник в Лос-Анджелесе

В соцсети Алена поделилась жаркими кадрами. Она в черном мини-бикини понежилась под лучами солнца. Она загорала и кушала ягоду. Ее подруги тоже оказались модельной внешностью. Жена Никиты блеснула плоским животом и упругими бедрами.

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