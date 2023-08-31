Дана Борисова рассказала о том, как издевалась над своей дочерью: «Я будто реально хотела сделать ей больно»

Дану Борисову нельзя назвать примерной матерью. Телеведущая уже давно не скрывает того, что в прошлом была зависима от алкоголя и разного рода веществ. Ее дочь Полина Аксенова много раз видела родительницу в неприглядном состоянии. Однако большинство поклонников Даны даже близко не могли предположить, что пережил за эти годы ребенок.

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Ужасные подробности из жизни матери и дочери всплыли в эфире YouTube-шоу «Честное слово». Напомним, по правилам программы гостей подключают к детектору лжи. Поэтому скрасить картину у Борисовой не было никакой возможности. Впрочем, если бы женщина хотела что-то скрыть, она бы не согласилась стать участницей подобного шоу.

Дана призналась, что буквально издевалась над наследницей. В измененном сознании она выгоняла восьмилетку из дома. Кроме того, телеведущая рассказала, как оставляла девочку с непонятными людьми и вообще мало интересовалась жизнью своего ребенка.

«Я будто реально хотела сделать ей больно. И я, взрослая баба, ее выгоняла. Это была жесть. Я бухала ежедневно помногу раз. У меня были заначки: таблетки, порошки в огромных количествах. Я круглые сутки употребляла. Я ее оставляла непонятно с кем. Никакого контроля», — призналась Дана.

Но Полина, судя по всему, не держит зла на свою мать. Сейчас девочке 16 лет, и она, несмотря ни на что, считает свое детство счастливым. Об этом подросток сообщила в студии программы «Честное слово».

Источник: YouTube-шоу «Честное слово»