«Выбрала почитать вместо сказки»: Ляйсан Утяшева показала, чем занимаются сын и дочка Павла Воли перед сном

Ляйсан Утяшева уже много лет ведет передачи, но не забывает про то, что занималась художественной гимнастикой. Теперь она регулярно ездит на съемки. Во всем ее поддерживает муж Павел Воля. У пары плотный рабочий график, но этим летом они регулярно путешествовали с детьми: сыном Робертом и дочкой Софией. Теперь они вернулись в Москву накануне 1 сентября.
Пара обычно оберегает наследников от лишнего внимания. Но иногда супруги хвастаются их достижениями. Накануне Ляйсан засняла восьмилетнюю дочку перед сном. Девочка сидела в белом воздушном платье, собрала волосы в хвост и надела золотые серьги. Она сидела на диване с мамой и читала вслух энциклопедию об экзотическом мире.
«София выбрала почитать вместо сказки», — отметила Утяшева.
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В другой комнате был десятилетний Роберт Он тоже сидел с книгой в руках. Мальчик рассматривал при этом географическую карту.
«Роб, о чем ты сейчас читаешь?» — поинтересовалась Ляйсан.
«Историю российского государства», — ответил сын резидента Comedy Club.
«У Роберта история России», — пояснила телеведущая.
Поклонники пришли в восторг. Многие отметили, что дети растут умными, как родители. Некоторые уверены, что из них могут получиться гении.