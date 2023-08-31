«Выбрала почитать вместо сказки»: Ляйсан Утяшева показала, чем занимаются сын и дочка Павла Воли перед сном

Пара обычно оберегает наследников от лишнего внимания. Но иногда супруги хвастаются их достижениями. Накануне Ляйсан засняла восьмилетнюю дочку перед сном. Девочка сидела в белом воздушном платье, собрала волосы в хвост и надела золотые серьги. Она сидела на диване с мамой и читала вслух энциклопедию об экзотическом мире.

«София выбрала почитать вместо сказки», — отметила Утяшева.

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В другой комнате был десятилетний Роберт Он тоже сидел с книгой в руках. Мальчик рассматривал при этом географическую карту.