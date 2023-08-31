Лев Лещенко раскрыл размер своей «мизерной» пенсии

«Я не люблю говорить на эту тему, но у меня маленькая пенсия. Она не типичная для нашего жителя. По большому счету для простого человека она – внушительная. А для заслуженных людей моя пенсия – мизерная. Тридцать тысяч я получаю», – поделился артист.

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Но Лев Валерьянович отметил, что получает несущественные надбавки за свои звания. Он признался, что его супруга Ирина Павловна получает еще меньше — около 12 или 8 тысяч рублей. По словам певца, прожить на такую сумму он бы не смог, поэтому рад, что имеет свой доход от концертов. Лещенко считает, что пенсия у россиян должна быть на порядок больше.