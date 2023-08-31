Лев Лещенко раскрыл размер своей «мизерной» пенсии

Лев Лещенко давно завоевал любовь публики. Он большую часть жизни выступает на сцене. Певец обладает званием народного артиста, а еще он лауреат премии Ленинского комсомола и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В этом году ему исполнился 81 год. Лещенко продолжает выступать на сцене, хоть уже давно стал пенсионером. На этот раз он признался, что получает совсем небольшие деньги, поэтому их не хватает ему на жизнь.
«Я не люблю говорить на эту тему, но у меня маленькая пенсия. Она не типичная для нашего жителя. По большому счету для простого человека она – внушительная. А для заслуженных людей моя пенсия – мизерная. Тридцать тысяч я получаю», – поделился артист.
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Но Лев Валерьянович отметил, что получает несущественные надбавки за свои звания. Он признался, что его супруга Ирина Павловна получает еще меньше — около 12 или 8 тысяч рублей. По словам певца, прожить на такую сумму он бы не смог, поэтому рад, что имеет свой доход от концертов. Лещенко считает, что пенсия у россиян должна быть на порядок больше.
«Хотя бы такая, как средняя заработная плата в Москве. 50-60 тысяч в месяц, думаю, было бы достаточно», – сказал он, пишет «МК».