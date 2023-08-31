Рудова в тонком лифчике игриво обнажила округлые полушария груди: упругие прелести во всей красе

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. Она порой щеголяет на вечеринках и премиях. Актриса продолжает сниматься в кино. Ее роли не раз были откровенными с постельными сценами. В 40 лет она держит себя в форме и регулярно предстает в бикини. Блондинка поражает поклонников тем, что до сих пор не замужем, хотя не обделена мужским вниманием.
На этот раз Рудова проводит время в Москве после отпуска. Она готовится к новым съемкам. Утром 31 августа актриса решила выложить домашние кадры. Она предстала в короткой юбке и лифчике. Блондинка игриво покрутилась перед зеркалом. Она блеснула пышными полушариями груди и тонкой талией. Наталья рукой теребила подол юбки.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая крутая», «Вот это формы», «Блондинка на миллион», «Вот это фигура», «Лифчик словно маловат», «Ого, какие размеры», «Прям спелые дыньки», «Ох, вот это девушка», «Какие изгибы», — стали писать пользователи Сети.