«Мамина поддержка»: Равшана Куркова впервые показала свою пятимесячную дочку — кроха уже с волосиками

Равшана Куркова. Фото: Global Look Press

Актриса весной стала мамой во второй раз. Звезда до сих пор скрывает имя малышки.

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Она востребована, как актриса. Но звезда редко дает интервью и тщательно оберегает личную жизнь. Поэтому многие были удивлены, когда она представила всем сына Гаспара. Полтора года артистка скрывала, что родила малыша. А марте 2023 года она объявила, что стала мамой во второй раз. Теперь у нее растет дочка. 

Своего сына Куркова регулярно показывает. Мальчику уже три года. А вот младшую наследницу она не только скрывает, но и даже ее имя пока не рассекретила. Однако 31 августа актриса выложила кадры со съемок сериала «Предпоследняя инстанция». И на съемочной площадке она успевала проводиться время с крохой.

На одном из фото Равшана с нежностью держит на руках дочку. Она уже подросла. Девочка была в вязаном костюме. У нее отрасли длинные волосы.

«Мамина поддержка», – заявила она.

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Равшана Куркова с дочкой. Фото:  соцсети звезды

Поклонники были восхищены тем, как выглядит актриса. Многие пришли в восторг от кадра с наследницей. Пока лицо дочки Куркова прячет. Но фанаты уверены, что она такая же красивая, как мама. Напомним, что отец Гаспара бизнесмен Сергей Амарян. Однако он расстался с артисткой и уже строит отношения с новой возлюбленной. Поэтому остается тайной, кто отец дочки кинозвезды. 

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