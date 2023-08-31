«Мамина поддержка»: Равшана Куркова впервые показала свою пятимесячную дочку — кроха уже с волосиками

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Она востребована, как актриса. Но звезда редко дает интервью и тщательно оберегает личную жизнь. Поэтому многие были удивлены, когда она представила всем сына Гаспара. Полтора года артистка скрывала, что родила малыша. А марте 2023 года она объявила, что стала мамой во второй раз. Теперь у нее растет дочка.
Своего сына Куркова регулярно показывает. Мальчику уже три года. А вот младшую наследницу она не только скрывает, но и даже ее имя пока не рассекретила. Однако 31 августа актриса выложила кадры со съемок сериала «Предпоследняя инстанция». И на съемочной площадке она успевала проводиться время с крохой.
На одном из фото Равшана с нежностью держит на руках дочку. Она уже подросла. Девочка была в вязаном костюме. У нее отрасли длинные волосы.
«Мамина поддержка», – заявила она.
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Равшана Куркова с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит актриса. Многие пришли в восторг от кадра с наследницей. Пока лицо дочки Куркова прячет. Но фанаты уверены, что она такая же красивая, как мама. Напомним, что отец Гаспара бизнесмен Сергей Амарян. Однако он расстался с артисткой и уже строит отношения с новой возлюбленной. Поэтому остается тайной, кто отец дочки кинозвезды.