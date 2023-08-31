«Мамина поддержка»: Равшана Куркова впервые показала свою пятимесячную дочку — кроха уже с волосиками

Своего сына Куркова регулярно показывает. Мальчику уже три года. А вот младшую наследницу она не только скрывает, но и даже ее имя пока не рассекретила. Однако 31 августа актриса выложила кадры со съемок сериала «Предпоследняя инстанция». И на съемочной площадке она успевала проводиться время с крохой.

На одном из фото Равшана с нежностью держит на руках дочку. Она уже подросла. Девочка была в вязаном костюме. У нее отрасли длинные волосы.

«Мамина поддержка», – заявила она.

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