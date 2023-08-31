В Сети обсуждают конфликт детей Заворотнюк с Чернышевым: фигурист не пришел на юбилей тещи

Также сама актриса не появилась на празднике у мамы. Пока подробностей конфликта в семье нет. Но стоит добавить, что также нет и фактов, подтверждающих возможную ссору.

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Сам спортсмен всегда избегал публичности. Он никогда не говорит о личной жизни. Сейчас Черышев много времени проводит в своей школе фигурного катания и готовится к гастролям.

Напомним, что именно Петр обеспечивает маленькую дочь Милу и больную супругу. Актриса лечится с 2019 года. А весной 2023 года стало известно, что Заворотнюк вернулась домой после нескольких месяцев, проведенных в больнице, пишет KP.ru.