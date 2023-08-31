В Сети обсуждают конфликт детей Заворотнюк с Чернышевым: фигурист не пришел на юбилей тещи

Анастасия Заворотнюк уже много лет снимается в кино. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» напугала поклонников, когда попала в больницу. Несколько лет она не появлялась на публике, так как проходит лечение. У нее обнаружили тяжелый недуг. Тем временем муж Петр Чернышев выступает, зарабатывая деньги для семьи. Также он растит дочку Милу, которой четыре года.
На днях юбилей отметила мама актрисы Валентина Борисовна. Ее поздравила старшая внучка Анна. А вечером было организовано застолье в ресторане. Там появился и второй внук Майкл. 80-летие теща фигуриста отметила в кругу близких людей. Но юбилей пропустил Петр Чернышев. Это подогрело слухи, что старшие дети Анастасии не общаются с ним. Якобы у них случилась размолвка.
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Валентина Борисовна с внуками. Фото: соцсети звезды
Также сама актриса не появилась на празднике у мамы. Пока подробностей конфликта в семье нет. Но стоит добавить, что также нет и фактов, подтверждающих возможную ссору.
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Сам спортсмен всегда избегал публичности. Он никогда не говорит о личной жизни. Сейчас Черышев много времени проводит в своей школе фигурного катания и готовится к гастролям.
Напомним, что именно Петр обеспечивает маленькую дочь Милу и больную супругу. Актриса лечится с 2019 года. А весной 2023 года стало известно, что Заворотнюк вернулась домой после нескольких месяцев, проведенных в больнице, пишет KP.ru.