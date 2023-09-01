«Он был мудрее меня!»: Арнтгольц выдала правду о разводе с Жидковым — дочь Машу воспитывают вместе

Говоря о разводе с первым мужем, Татьяна Арнтгольц дала понять, что Иван Жидков повел себя по-мужские. Уходя, оставил все семье, взял только сумку с вещами. Актриса была приятно удивлена, что бывший муж не стал выносить ссор из избы, никаких разногласий у них не было. «Он ушел с сумкой вещей, ничего не взял. Больше было эмоций с моей стороны: что-то он сделает не так, поведет себя неверно. Но я ему очень благодарна, он в тот момент был мудрее меня, благодаря ему мы выстроили хорошие отношения», - поделилась Татьяна Арнтгольц в эфире YouTube-шоу Fametime TV.