Принц Гарри запутался в собственном вранье: его грустные истории уже не вызывают сочувствия

Королевская семья с тревогой ждала этого события. И вот, наконец, оно наступило. 30 августа 2023 года состоялась премьера документального сериала принца Гарри «Сердце непокоренного». Фильм показали на платформе Netflix.

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Главным героем ленты является сам герцог. Его жена Меган Маркл выступает в роли второстепенного персонажа. Она ненадолго появляется в кадре, а все внимание приковано исключительно к ее мужу.

Многосерийная картина рассказывает о том, как герцог Сассекский переживал период после возвращения со службы в Афганистане. Со слов принца, у него были большие психологические проблемы, однако никто из родных даже не попытался оказать помощь и поддержку.

«К сожалению, как и большинство, я впервые задумался о терапии, когда лежал на полу в позе эмбриона. И это то, что я действительно хочу изменить», — поделился герцог.

Но внимательные поклонники, которые не первый год наблюдают за жизнью королевских особ, заметили, что принц искажает факты. Вероятно, Гарри уже успел забыть о том, как 6 лет тому назад говорил, что в то время ему очень помог старший брат Уильям.

«Мой брат, благослови его Бог, оказал мне огромную поддержку. Он сказал мне тогда, что это ненормально, что я ни с кем не обсуждаю свои проблемы. И посоветовал мне обратиться к психотерапевту», — сказал принц в своем старом интервью от 2017 года.

Похоже, герцога начинает подводить память. Если часто преувеличивать, то рано или поздно можно запросто запутаться в своих же рассказах. После таких осечек, не очень понятно, кто является героем, а кто злодеем.

Источник: 7days.ru