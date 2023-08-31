«Я знаю, что такое предательство любимого»: Ольга Бузова поддержала Бритни Спирс после выходки ее мужа

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Сэм Асгари обвинил Бритни Спирс в измене, неадекватном поведении, постоянном распускании рук. Ольга Бузова не поверила ни одному слову молодого красавца. Она сама пережила тяжелый развод со спортсменом Дмитрием Тарасовым. И история с Бритни напомнила ей о разрыве с футболистом.

«Ее любовь и открытость миру к миру (не смотря на всю боль от самых близких людей) не могут не восхищать. Она уникальная, она настоящая. И то, что сейчас ее снова предали, что мужчина снова пытается использовать ее ради своей славы, это меня очень ранит. Я знаю, что такое предательство любимого, я прошла через угрозы и сливы в интернет сами знаете каких фото и видео. Я разводилась под прицелом всей страны», — написала в соцсетях Бузова.

По совам артистки, она прекрасно представляет, какую боль сейчас испытывает Бритни Спирс, потому что ничего не может сказать в ответ ни бывшему, ни желтым журналистам, которые выворачивают правду наизнанку.

Ольга Бузова заметила, что боль Бритни Спирс гораздо больше боли любой женщины, которую предательски бросают. Ведь ее унижает и позорит любимый мужчина на лазах у всего мира.

Чтобы поддержать популярную американскую певицу Ольга Бузова предложила поклонникам поддержать челлендж и написать ей в директ: «#RussiaLovesBritney». Бузова полагает, что такая инициатива сможет поднять настроение Бритни и показать ей, что она не одна, россияне вместе с ней.