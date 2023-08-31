Жена Ивлева стала ведущей телеканала «Пятница!»: новое захватывающее шоу

Жена шеф-повара и ведущего шоу «Адская кухня» Константина Ивлева — Валерия — тоже стала телеведущей.

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2 сентября на телеканале «Пятница!» ее можно будет увидеть впервые в этой роли на старте нового сезона шоу «Мамы пятницы». Она будет вести одну из рубрик.

Для Валерии Ивлевой этот опыт будет первым на ТВ, о котором она грезила много лет.

«Муж относится к моей новой работе очень хорошо, поддерживает во всем. Для него важно, чтобы женщина развивалась и занималась любимым делом», — сказала Валерия Ивлева.

Отметим, что Валерия сама недавно стала мамой, с Константином Ивлевым они воспитывают годовалую дочь Нику.

В шоу «Мамы пятницы» Валерия будет разбирать популярные поисковые запросы будущих и молодых мам из интернета.

Проект «Мамы пятницы» — шоу, в котором молодые мамы и эксперты дают советы по уходу и воспитанию детей, делятся рецептами и лайфхаками, тестируют «родительские» гаджеты и многое другое. Ведущие — Регина Тодоренко, Ассоль и Валерия Ивлева.

Премьера состоится на телеканале «Пятница!» 2 сентября, программа будет выходить каждую субботу в 8.30 утра.

Источник: телеканал «Пятница!».