«Ужасное поведение»: Немоляева высказалась о поливающей грязью страну Хаматовой

Не утихают скандалы вокруг артистов, сбежавших из страны в 2022 году. В числе первых тогда побежала актриса Чулпан Хаматова, она поселилась в Латвии и начала налево и направо раздавать интервью, в которых поливала грязью родину, заявив даже, что ей стыдно, что она из России.

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Такому поступку поражается старшая коллега Хаматовой, Светлана Немоляева. Звезда «Служебного романа» призналась, что слова Чулпан ее довольно сильно задели.

«Знаете, я еще могла бы по-человечески принять, если бы они уехали, взволнованные материальными вопросами. У кого-то за рубежом деньги, у кого-то дома, собственность, и они сорвались туда, чтобы сохранить все это. Такое допускаю, это понятные вещи. Но когда ты при этом начинаешь обливать свою страну грязью для того, чтобы выслужиться за рубежом, — вот этого ни принять, ни понять не могу. Это ужасное поведение», — высказалась актриса.

Кстати, к Чулпан Хаматовой применимы обе ситуации. Она несколько лет назад приобрела в элитном поселке под Ригой особняк, там и поселилась. А потом стала жаловаться на безденежье и безработицу, и ее призрели в Новом рижском театре, дав не только роль, но и награду в 2022 году.

По материалам сайта Voice