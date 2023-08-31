Стали больше в одном месте: кто из российских звезд увеличил свою «как у Ким»

С появлением на звездном Олимпе семейства Кардашьян особенное внимание к себе привлекла Ким, бывшая жена рэпера Канье Уэста. Дело в том, что она – обладательница очень выдающейся нижней части тела. И задала тренд на гром-бедра среди поклонниц по всему миру.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Несмотря на то, что этой моде уже несколько лет, до российских звезд она докатилась лишь недавно. Сразу несколько отечественных селебрити сделали себе попу как у Ким.

Среди известных обладателей увеличенной пятой точки числятся Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Анна Асти, Алана Мамаева, Рита Дакота, Анна Седокова, Яна Рудковская. Кто-то прибегнул к процедуре липофилинга, а кому-то установили импланты, сообщает kp.ru.