Туктамышева белом нижнем белье запечатлелась перед зеркалом: сочинский загар на месте

Звезда фигурного катания Елизавета Туктамышева в составе труппы шоу Ильи Авербуха улетела в Сочи, где до конца сентября будет выступать на льду вместе с другими прославленными спортсменами, включая Романа Костомарова.

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Отдыхать Туктамышева тоже успевает. Она регулярно ходит на пляж и уже загорела. Поэтому ей есть чем похвастаться перед фолловерами.

Она разделась до нижнего белья, оставшись в белом комплекте, и сфотографировала свое отражение в зеркале. Поклонникам понравилось, и они попросили Лизу почаще снимать с себя одежду.