Волочкова пришла в ресторан с бельем наружу: расстегнула косуху, выказала исподнее

Анастасия Волочкова активно готовится к новому концертному сезону. Хоть карьеру балерины она и завершила, но выступать не перестает и в свои 47 лет регулярно встает у станка, а также ежедневно посещает спортзал.

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В преддверии первого большого концерта артистка решила отвлечься и посетила ресторан с друзьями. В его интерьерах она сделала целую фотосессию, чем привлекла внимание многих фолловеров.

Для выхода в свет Волочкова выбрала довольно откровенный наряд. Распахнув косуху, она продемонстрировала красное нижнее белье и не застегнутые на талии брюки с кружевом. Многие подписчики не оценили такой ход, поскольку не поняли замысла наряда.