Гарик Харламов стиснул в объятиях Катерину Ковальчук на прощание: расстаются

Юморист и актер Гарик Харламов уже несколько лет встречается со звездой сериала «Крепостная» Катериной Ковальчук. Пара крайне редко выходит в свет вместе, летать в отпуск они тоже предпочитают порознь. Их даже успели развести, когда не видели вместе на протяжении долгого времени. И все-таки они вместе.

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Ковальчук в своем микроблоге опубликовала редкое фото со своим знаменитым бойфрендом. Он крепко стиснул в объятиях свою пассию и взгрустнул. Сама Катерина прижалась к груди Харламова. Эта сцена происходила на перроне перед разлукой, но кто кого провожал, девушка не уточнила. Оказалось, они оба не любят это дело – проводы.