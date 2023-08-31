Как выглядит могила Глеба Панфилова после похорон: рядом с любимой женой

Легенду советского и российского кинематографа Глеба Панфилова проводили в последний путь 30 августа. На прощание пришли многие звезды экрана, в похоронной процессии были замечены Александра Захарова, Лия Ахеджакова, Мария Миронова, Карен Шахназаров. Сын покойного и умершей в январе этого года Инны Чуриковой Иван Панфилов убит горем и еле сдерживался от рыданий.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Похоронили Глеба Панфилова рядом с супругой. Две могилы слились в одну, усыпанные цветами и венками. Вместе пара прожила более 50 лет душа в душу, после ее ухода режиссер продержался недолго и в мае угодил в больницу с инсультом. Причиной его смерти называют повторный удар.

По материалам сайта kp.ru