Рэпер ST и его жена Ассоль снова станут родителями: пара рассекретила вторую беременность

Рэпер ST, настоящее имя которого Александр Степанов, и его жена, блогер Ассоль Васильева скоро снова станут родителями. Девушка рассекретила свое интересное положение, обрадовав подписчиков в соцсетях. Снимки с животиком получились невероятно нежными, а счастливый отец держит в руках снимок УЗИ и жену в объятиях.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Для победителя шоу «Новые звезды в Африке» и его жены это будет уже второй ребенок. Первый раз родителями они стали в 2020 году, родилась дочка. Какой сейчас срок, когда рожать, а главное – кто будет, мальчик или девочка, счастливая пара оставила в тайне.