Топурия показала дочку и сына Деньгова от первого брака на семейном отдыхе: дружат с маленьким братиком

На этот раз Топурия решила насладиться последние летними днями. Она приехала с семьей в Санкт-Петербург. Пара захотела прокатиться на катере по реке. С артисткой были дочка и сын. Лицо Адама она пока продолжает скрывать. Также с ними были дети Деньгова от первого брака с Анной Гузбанд — дочь Шошана и сын Леонид. Они сидели все вместе. Падчерица и пасынок звезды дружат с братом и малышкой Оливией.

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