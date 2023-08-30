Топурия показала дочку и сына Деньгова от первого брака на семейном отдыхе: дружат с маленьким братиком

Кети Топурия уже давно стала популярной исполнительницей. Она регулярно дает концерты и выпускает новые песни. Певица при этом успевает совмещать карьеру и материнство. Она растит дочку Оливию от первого брака с Львом Гейхманом. Девочка скоро пойдет во второй класс. И уже три года артистка состоит в браке с дипломатом Львом Деньговым, от которого родила сына Адама.
На этот раз Топурия решила насладиться последние летними днями. Она приехала с семьей в Санкт-Петербург. Пара захотела прокатиться на катере по реке. С артисткой были дочка и сын. Лицо Адама она пока продолжает скрывать. Также с ними были дети Деньгова от первого брака с Анной Гузбанд — дочь Шошана и сын Леонид. Они сидели все вместе. Падчерица и пасынок звезды дружат с братом и малышкой Оливией.
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Лев с первых дней отношений с Топурией стал тепло относиться к ее дочке. Сама певица также обожает его детей от прошлых отношений.
«Концерт закончился, мы ушли в гримерку. В этот момент Леонид решил, что хочет со мной сфотографироваться. И вот Ленечка зашел с папой, и все, так и остался он. Поэтому Леня — наш купидон», — говорила она в интервью.
Кети Топурия и Лев Деньгов с сыном. Фото: соцсети звезды