Пока Равшана скрывает даже имя отца девочки. Свою наследницу она также ни разу не показывала. А вот с сыном актриса бывает даже на съемочной площадке. На этот раз она решила устроить летнюю фотосессию. Куркова предстала в джинсах и джемпере цвета пломбир. Она держала в своих руках сына, который был в теплой пуховой жилетке и джинсах. Мальчик улыбался и трогал маму за лицо.

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