Равшана Куркова уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино. Многие ее знают по картинам «Мамы», «А у нас во дворе», «Балканский рубеж». Свою личную жизнь она скрывает много лет. Актриса многих удивила, когда родила сына Гаспара. Отцом мальчика оказался бизнесмен Сергей Амарян. Примечательно, что они расстались. А в марте 2023 году звезда стала мамой во второй раз, родив дочку.
Пока Равшана скрывает даже имя отца девочки. Свою наследницу она также ни разу не показывала. А вот с сыном актриса бывает даже на съемочной площадке. На этот раз она решила устроить летнюю фотосессию. Куркова предстала в джинсах и джемпере цвета пломбир. Она держала в своих руках сына, который был в теплой пуховой жилетке и джинсах. Мальчик улыбался и трогал маму за лицо.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что кудрявый малыш похож на маму. «Лапочка», «Сладкий», «Не насмотреться просто! В каждом фото столько эмоций», «Сыночек ваша копия. Пусть растет здоровым и счастливым», «Глаза у Гаспара ваши, да и вообще похож!» — прокомментировали пост подписчики.