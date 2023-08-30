Порежьте помидоры и несколько перцев: все соседи будут выпрашивать рецепт этой заготовки на зиму

Для приготовления нужно будет взять пять килограммов помидоров, два острых перца и восемь штук сладкого, четыре головки чеснока, пучок свежей петрушки, 250 мл винного уксуса (6%), 85 граммов соли и 150 граммов сахара.

Сначала необходимо взять большие помидоры, разрезать на крупные дольки, а маленькие — пополам. Перцы лучше нарезать крупно, а затем отправить в блендер вместе чесноком, зеленью, солью. Измельчите все нужно до состояния кашицы.

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После этого смешайте помидоры с получившейся заправкой, уксусом и сахаром. Очень важно дать постоять полчаса.

А уже потом плотно заполните банки помидорами с выделившимся соком, прикройте крышками и простерилизуйте в кастрюле. Наконец-то после этого все закатайте под крышки, закутайте в теплое одеяло и оставьте остывать, пишет портал oka.fm.