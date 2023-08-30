Порежьте помидоры и несколько перцев: все соседи будут выпрашивать рецепт этой заготовки на зиму

После лета в погребе появляются закрутки. Многие обожают маринованные помидоры, но все имеет свойство надоедать. Домохозяйки рекомендуют приготовить из них пикантную закуску с перцем и зеленью. Такое блюдо всегда будет к столу и особенно сильно понравится мужчинам, которые любят что-то необычное в еде.
Для приготовления нужно будет взять пять килограммов помидоров, два острых перца и восемь штук сладкого, четыре головки чеснока, пучок свежей петрушки, 250 мл винного уксуса (6%), 85 граммов соли и 150 граммов сахара.
Сначала необходимо взять большие помидоры, разрезать на крупные дольки, а маленькие — пополам. Перцы лучше нарезать крупно, а затем отправить в блендер вместе чесноком, зеленью, солью. Измельчите все нужно до состояния кашицы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
После этого смешайте помидоры с получившейся заправкой, уксусом и сахаром. Очень важно дать постоять полчаса.
А уже потом плотно заполните банки помидорами с выделившимся соком, прикройте крышками и простерилизуйте в кастрюле. Наконец-то после этого все закатайте под крышки, закутайте в теплое одеяло и оставьте остывать, пишет портал oka.fm.