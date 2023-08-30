«Минусы очевидны»: Лопырева и Булатов проводили четырехлетнего сына в школу в Дубае

Как оказалось, Булатов тоже приехал. Бывший первый зампред правительства Коми решил поддержать Марка Лео. Однако Лопырева не стала снимать его для соцсетей.

По словам фотомодели, школу для наследника она начала искать еще в прошлом году и нашла лучшее образовательное учреждение для своего ребенка в Дубае. Виктория не скрывает, что долго сомневалась, нужно ли отдавать Марка так рано учится.

«Из плюсов – хороший английский, минусы очевидны – слишком рано... слишком. Но я все же решилась», – поделилась она.

Напомним, что с Булатовым звезда рассталась еще год назад. Сначала телеведущая просто сняла кольцо, затем перестала выкладывать общие фото. Позже стало известно, что у нее появился новый мужчина, пишет Komi.KP.ru.