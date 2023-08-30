Экс-участница «Дома-2» Ольга Ветер во второй раз выходит замуж

Напомним, новое замужество станет вторым в жизни Ольги Ветер. Первым супругом Ольги был бывший участник «Дома-2» Глеб Жемчугов.

В этом браке появился на свет сын пары Миша. Мальчику в марте этого года исполнилось восемь лет. Судя по кадрам, которые Ольга Ветер размещает в микроблоге, ее новый избранник сумел расположить к себе Мишу и подружился с ним.