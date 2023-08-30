Экс-участница «Дома-2» Ольга Ветер во второй раз выходит замуж

Бывшая участница Дома-2» Ольга Ветер готовится к свадьбе с избранником. Молодой человек сделал Ольге Ветер предложение, преподнеся колечко с маленьким бриллиантом.
Ольга Ветер продемонстрировала украшение на безымянном пальчике в микроблоге, оставив фото без комментария.
Но поклонники и так поняли - Ольга Ветер счастлива и готовится к новому замужеству.
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Ольга Ветер показала кольцо на безымянном пальце. Фото: соцсети
Напомним, новое замужество станет вторым в жизни Ольги Ветер. Первым супругом Ольги был бывший участник «Дома-2» Глеб Жемчугов.
В этом браке появился на свет сын пары Миша. Мальчику в марте этого года исполнилось восемь лет. Судя по кадрам, которые Ольга Ветер размещает в микроблоге, ее новый избранник сумел расположить к себе Мишу и подружился с ним.