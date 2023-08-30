«Всю свою жизнь скрывала это от мамы»: звезда «Женского стендапа» Карина Мейханаджян раскрыла сокровенную тайну

Карина Мейханаджян уже не первый год является участницей «Женского стендапа». Теперь она признается, что раньше об этом и не мечтала. Артистка родилась в армянской семье, поэтому именно родные часто становятся главными героями ее юмористических монологов. Теперь она мечтает купить родителям квартиру, но признается, что для ее исполнения еще нужно много работать.
На этот раз Карина дала интервью Лауре Джугелии. Она рассказала, что из-за лишнего веса и нестандартной внешности подвергалась унижениям.
Поэтому будущая звезда стендапа росла неуверенным в себе и затравленным подростком. Она рассказала, что одноклассники даже создали группу в социальных сетях, в которых писали про нее и издевались над ней.
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«Делали мемы про меня, очень много неприятных моментов. Когда я рассказала об этом прилюдно, очень много было комментариев, мол, как она это пережила. У меня есть обида на одноклассников, есть какие-то комплексы и травмы. Но чувства, что они мне испортили детство, его нет», — пояснила Мейханаджян.
Анаит и Акоб Мейханаджяны не догадывались о страданиях дочери в школе. Фото: кадр из видео на YouTube
По словам артистки, ей помогли с этим справиться родители, которые привили ей любовь к юмору. Поддержка отца и мамы не дала ей сломаться. Более того, они отпустили ее в Москву и позволили говорить со сцены. Хотя дальние родственники неодобрительно к этому отнеслись. Мама Карины узнала обо всем после выхода одной из передач с участием дочки. Она винила себя в том, что происходило, и восприняла все глубоко к сердцу.
«Думаю, я действительно не права, что поставила ее в ситуацию, где она узнала в кадре. Я действительно всю свою жизнь скрывала это от нее, потому что знала, что моя мама как будто бы подключена больше ко мне, чем я к себе. Она так сильно бы переживала. Не знаю, что бы она сделала, но я уверена – она переживала бы больше меня этот момент», – высказалась Мейханаджян для передачи FIMETIME TV.