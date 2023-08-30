«Всю свою жизнь скрывала это от мамы»: звезда «Женского стендапа» Карина Мейханаджян раскрыла сокровенную тайну

На этот раз Карина дала интервью Лауре Джугелии. Она рассказала, что из-за лишнего веса и нестандартной внешности подвергалась унижениям.

Поэтому будущая звезда стендапа росла неуверенным в себе и затравленным подростком. Она рассказала, что одноклассники даже создали группу в социальных сетях, в которых писали про нее и издевались над ней.

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