Мария Кожевникова родила четвертого ребенка

Напомним, Мария Кожевникова рассекретила беременность в конце августа, в день, когда она с мужем отмечала десятую годовщину венчания. Мария Кожевникова находилась уже на приличном сроке ожидания малыша, который стал четвертым ребенком в семье.

Первенец Марии Кожевниковой и Евгения Васильева — Иван — появился на свет 19 января 2014 года, 26 января 2015 года родился второй сын пары, Максим, а 9 июля 2017-го — третий ребенок супругов, тоже мальчик, которого назвали Василием.