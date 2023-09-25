Мария Кожевникова родила четвертого ребенка

Прекрасной новостью поделилась в соцсетях звезда сериала «Универ», актриса Мария Кожевникова.
Она в четвертый раз стала мамой! На свет появился еще один ребенок Марии Кожевниковой и ее мужа, бизнесмена Евгения Васильева. Судя по голубому браслетику на руке новорожденного, это еще один мальчик.
Счастливые родители принимают поздравления от близких и поклонников.
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Напомним, Мария Кожевникова рассекретила беременность в конце августа, в день, когда она с мужем отмечала десятую годовщину венчания. Мария Кожевникова находилась уже на приличном сроке ожидания малыша, который стал четвертым ребенком в семье.
Первенец Марии Кожевниковой и Евгения Васильева — Иван — появился на свет 19 января 2014 года, 26 января 2015 года родился второй сын пары, Максим, а 9 июля 2017-го — третий ребенок супругов, тоже мальчик, которого назвали Василием.