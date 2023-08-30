Кети Топурия запечатлела подросшего сына и мужа на речной прогулке: Адам с модной стрижкой уже большой

Ее старшая наследница скоро пойдет во второй класс. А летом Топурия успевала не только работать, но и путешествовать с детьми. А 30 августа она отметилась в Санкт-Петербурге. Там артистка проводит время с мужем и малышами. Супруги устроили прогулку по реке на катере. Кети засняла Деньгова, который любовался видами вместе с сыном. Адам заметно вырос за лето. У него модная стрижка и лаконичный наряд подстать отцу.

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