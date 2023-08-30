Кети Топурия запечатлела подросшего сына и мужа на речной прогулке: Адам с модной стрижкой уже большой

Кети Топурия уже много лет строит карьеру на сцене. Она стала популярной исполнителей. Солистка группы «А’Студио» славится не только вокалом, но и чувством стиля. А вот счастье в личной жизни они обрела всего три года назад, когда сыграла свадьбу с Львом Деньговым. У пары растет сын Адам. А от первого брака у звезды также есть дочка Оливия.
Ее старшая наследница скоро пойдет во второй класс. А летом Топурия успевала не только работать, но и путешествовать с детьми. А 30 августа она отметилась в Санкт-Петербурге. Там артистка проводит время с мужем и малышами. Супруги устроили прогулку по реке на катере. Кети засняла Деньгова, который любовался видами вместе с сыном. Адам заметно вырос за лето. У него модная стрижка и лаконичный наряд подстать отцу.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились кадрами. Многие поразились тому, каким большим стал наследник певицы. «Как это трогательно», «Ого, какой большой уже», «Ну когда покажете его лицо?», «Адам такой модник», «Деньгов замечательный папа», «Такая стильная семья», «Просто любуюсь вами», «Мальчик так вырос», — стали писать подписчики.
Кети Топурия и Лев Деньгов с сыном. Фото: соцсети звезды