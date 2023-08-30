«Она устала, и я ее понимаю»: Илья Яббаров объявил об уходе из «Дома-2» из-за Насти Голд

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Напомним, в недавнем интервью Teleprogramma.pro Анастасия Голд признавалась, что вернулась на проект ради Ильи Яббарова. Она видела, что мужу очень важно находиться в центре внимания, среди людей.

Но судя по всему, ситуация изменилась.