«Она устала, и я ее понимаю»: Илья Яббаров объявил об уходе из «Дома-2» из-за Насти Голд

Илья Яббаров. Фото: соцсети

Участники реалити-шоу, супруги Илья Яббаров и Анастасия Голд решили покинуть телестройку.

Супруги Илья Яббаров и Анастасия Голд после отпуска в Турции приняли решение покинуть «Дом-2».

В микроблоге Илья Яббаров признался, что поддался на уговоры жены, которой трудно находиться под камерами.

«Вы будете очень рады! Я вам расскажу: моя жена не хочет больше находится на проекте. Она устала, и я ее понимаю! И наша семья сегодня собирает вещи и покидает проект. Надеюсь, вам было с нами весело. Мы, как могли, вас радовали, иногда огорчали. Но это шоу -без этого никак. Мы благодарны «Дому- 2», и пусть он живет вечно и радует зрителя!» - рассказал Илья Яббаров.

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Напомним, в недавнем интервью Teleprogramma.pro Анастасия Голд признавалась, что вернулась на проект ради Ильи Яббарова. Она видела, что мужу очень важно находиться в центре внимания, среди людей.

Но судя по всему, ситуация изменилась.

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