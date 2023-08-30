«Наша любовь множится»: звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова ждет четвертого ребенка — живот уже огромный

Звезда сериала «Универ», 38-летняя актриса Мария Кожевникова готовится вновь стать мамой. Артистка поделилась в микроблоге снимком, на котором позирует, демонстрируя свой округлившийся животик.

Судя по тому, что он у Марии Кожевниковой уже довольно внушительных размеров, малыш появится на свет до конца этого года или в самом начале следующего.

«Делюсь с вами самым заветным. Даже многие друзья и знакомые не знают. Наша любовь множится», - написала под фото Мария Кожевникова.

Актрису тут же начали поздравлять с грядущим пополнением звездные друзья и поклонники.

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