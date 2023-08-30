«Наша любовь множится»: звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова ждет четвертого ребенка — живот уже огромный

Звезда сериала «Универ», 38-летняя актриса Мария Кожевникова готовится вновь стать мамой. Артистка поделилась в микроблоге снимком, на котором позирует, демонстрируя свой округлившийся животик.
Судя по тому, что он у Марии Кожевниковой уже довольно внушительных размеров, малыш появится на свет до конца этого года или в самом начале следующего.
«Делюсь с вами самым заветным. Даже многие друзья и знакомые не знают. Наша любовь множится», - написала под фото Мария Кожевникова.
Актрису тут же начали поздравлять с грядущим пополнением звездные друзья и поклонники.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Мария Кожевникова с мужем и сыновьями. Фото: соцсети
Напомним, актриса Мария Кожевникова счастлива в личной жизни. Как раз 30 августа звезда отметила десять лет с того дня, как она и ее избранник, бизнесмен Евгений Васильев обвенчались в одном из храмов Ниццы. По некоторым данным, Кожевникова и Васильев не вступали в официальный брак, а живут в гражданском.
У пары три сына. Первенец Иван появился на свет 19 января 2014 года, 26 января 2015 года родился второй сын Кожевниковой и ее гражданского мужа, - Максим, а 9 июля 2017 - третий ребенок супругов, тоже мальчик, которого назвали Василием.