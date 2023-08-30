Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Инной Чуриковой: сын приехал из-за границы, чтобы проститься

30 августа в Москве прошло отпевание артиста. Глеб Анатольевич всего на семь месяцев пережил свою жену, с которой был вместе 50 лет. ,Проводить кинематографиста в последний путь пришли: Лия Ахеджакова, Мария Миронова, Карен Шахназаров, Александра Захарова, Леонид Ярмольник.

Еще когда Панфилова госпитализировали, приехал в Россию его сын Иван. На похоронах он долго стоял у гроба, затем наклонился и заплакал. Он был с с дядей - братом отца Никитой. Пожилому мужчине в какой-то момент стало плохо и его вывели их храма. Наследник легендарных артистов оставил у могилы пышный букет из красных и белых роз.

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