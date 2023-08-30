Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Инной Чуриковой: сын приехал из-за границы, чтобы проститься

Глеб Панфилов был знаменитым советским режиссером и сценаристом. 26 августа стало известно о кончине мэтра. Последние дни своей жизни артист провел в больнице. Сначала он тяжело переживал смерть жены Инны Чуриковой, которая ушла из жизни в январе. Потом Панфилова случился геморрагический инсульт 11 мая. И постепенно его состояние ухудшалось. Его сердце остановилось на 90-м году жизни.
30 августа в Москве прошло отпевание артиста. Глеб Анатольевич всего на семь месяцев пережил свою жену, с которой был вместе 50 лет. ,Проводить кинематографиста в последний путь пришли: Лия Ахеджакова, Мария Миронова, Карен Шахназаров, Александра Захарова, Леонид Ярмольник.
Еще когда Панфилова госпитализировали, приехал в Россию его сын Иван. На похоронах он долго стоял у гроба, затем наклонился и заплакал. Он был с с дядей - братом отца Никитой. Пожилому мужчине в какой-то момент стало плохо и его вывели их храма. Наследник легендарных артистов оставил у могилы пышный букет из красных и белых роз.
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Лия Ахеджакова. Фото: Global Look Press
«Не смог Глеб Анатольевич без своей Инны Михайловны – они как воздух были необходимы друг другу. Пока она болела он держался, а потом сдал… от переживаний… Не смог без нее… Интеллигентнейшая пара, невероятной доброты люди…» – казала соседка звезды Наталья.
Ахеджакова много лет дружила с Чуриковой и бывала не раз в доме Панфилова и его жены. Мария Миронова помогла артистке зайти в храм, держа за руки.
Сын Глеба Анатольевича Иван после окончания прощания выразил благодарность собравшимся за поддержку и добрые слова о его родителях. Он едва сдерживал слезы. Панфилова похоронили рядом с могилой жены.
Также недалеко погребены Владимир Меньшов, Олег Табаков, Михаил Жванецкий, пишет KP.ru. Напомним, у кинорежиссера также остался сын от первого брака Анатолий, которому 66 лет.
Похороны Глеба Панфилова. Фото: Global Look Press