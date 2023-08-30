«Была не одинока»: стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Ирины Мирошниченко

Ирина Мирошниченко играла в кино и театре. Она отметилась в таких картинах, как «Я шагаю по Москве», «Дядя Ваня», «Кремлевские куранты». В августе 2023 года она умерла на 82-м году жизни. Артистка была в браке три раза. С последним мужем Игорем Васильевым она развелась очень давно. Примечательно, что детей у нее не было.
Завещание Мирошниченко не оставила. При этом после ее смерти у актрисы остались приличные суммы на счетах в банке. Более того, у нее было две квартиры в центре Москвы, одна из которых трехкомнатная на Тверской улице, а также загородный дом в подмосковной Опалихе. Состояние покойницы оценивается в 150 миллионов рублей.
Помощник Ирины Петровны признавался, что она много раз говорила о том, что хочет оставить имущество музею. Но артистка так это и не сделала.
«За один творческий вечер Мирошниченко зарабатывала 350 тысяч рублей. В месяц только на этой подработке у нее могло набежать более трех миллионов», – поделился руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов.
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А вот соседка Наталья отметила, что актриса не была одинока. Помощница покупала для нее продукты. А вот мужчин с ней не видели, хоть актриса и всегда выходила из дома только с укладкой и макияжем.
«Мы удивились, когда журналисты написали, будто у Мирошниченко нет наследников. Неправда! Ирина Петровна все оставила племянникам, сыновьям своего старшего брата Рудольфа, который умер много лет назад. И оставила немало», – заявили соседи звезды.
«Да, с племянниками она общалась нечасто, те приезжали максимум раз в год. Но все же они перезванивались, были на связи. Племянники поздравляли ее со всеми праздниками. Так что Ирина Петровна была не так одинока, как говорят сейчас ее коллеги. Просто она любила одиночество, ей было комфортно наедине со своими мыслями», – пояснили они, пишет KP.ru.