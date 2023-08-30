«Была не одинока»: стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Ирины Мирошниченко

Завещание Мирошниченко не оставила. При этом после ее смерти у актрисы остались приличные суммы на счетах в банке. Более того, у нее было две квартиры в центре Москвы, одна из которых трехкомнатная на Тверской улице, а также загородный дом в подмосковной Опалихе. Состояние покойницы оценивается в 150 миллионов рублей.

Помощник Ирины Петровны признавался, что она много раз говорила о том, что хочет оставить имущество музею. Но артистка так это и не сделала.

«За один творческий вечер Мирошниченко зарабатывала 350 тысяч рублей. В месяц только на этой подработке у нее могло набежать более трех миллионов», – поделился руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов.

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А вот соседка Наталья отметила, что актриса не была одинока. Помощница покупала для нее продукты. А вот мужчин с ней не видели, хоть актриса и всегда выходила из дома только с укладкой и макияжем.