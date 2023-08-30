«Моя богиня!»: Брутян в халатике и без макияжа блеснула естественной красотой, восхитив Прилучного в бане

Зепюр Брутян уже несколько лет строит карьеру в кино. О ней заговорили в 2022 году, когда она стала женой Павла Прилучного. Звезда сериала «Мажор» обратил на нее внимание спустя два года после развода с первой женой. Они расписались вскоре после первого свидания. Пара потом устроила пышную свадьбу, а недавно у них родился сын Микаэль.
На этот раз Брутян решила сходить с мужем в баню. Они регулярно проводят время только вдвоем, отдыхая от всех дел. Актриса предстала в одном халате и без макияжа после процедур. Она едва прикрыла свои прелести. У жены Прилучного кудрявые волосы и фарфоровая кожа.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
«Важно находить время на себя. Важно наполнять утраченную энергию, наполнять ее правильно, чтобы двигаться вперед. И не менее важно: любить себя, любить мир и все, что окружает, принимать все, что происходит вокруг. И быть честным с самим собой», — написала звезда.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Потом Зепюр понежилась на сеновали с супругом, надев только бикини.
«Моя богиня!» — восхитился Павел.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды