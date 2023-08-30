Стала известна дата премьеры турецкого сериала «Яркое пламя» на российском ТВ

Девятого сентября на телеканале «Домашний» состоится премьера турецкой драмы «Яркое пламя».

Сериал рассказывает о судьбе трех разных женщин, жизнь которых круто изменил страшный пожар, произошедший во время светского мероприятия.

Джемре была женой влиятельного политика. Под маской благородного человека скрывался настоящий тиран, издевавшийся над женой.

Богатая наследница Руя до пожара была счастлива и готовилась выйти замуж за любимого человека. Ее горничная Чичек тоже планировала свадьбу и переезд в большой дом на море.

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