Стоцкая предстала на прогулке с подросшей дочкой: длинноволосая кроха в модных джинсах — копия Киркорова

Анастасия Стоцкая уже много лет выступает на сцене. Она является певицей и актрисой. Длительное время рыжеволосая артистка играет в мюзиклах. При этом она успевает растить двоих детей: 12-летнего Александра и шестилетнюю Веру. Часто ходили разговоры, что наследники звезды похожи на Филиппа Кикркова. Они очень близко дружили, но певица заверяет, что отец ее детей Cергей Абгарян, с которым она была в браке.
Недавно Стоцкая провела время на море. Она наслаждалась отдыхом. А вот теперь певица вернулась в Москву. Она решила отправится на прогулку с младшей наследницей. Артистка облачилась в спортивный костюм цвет йогурта с клубникой и кроссовки. С ней была дочка, которая облачилась в модные джинсы и рубашку в клетку. У Веры были распущенные длинные волосы.
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Анастасия Стоцкая с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены кадрами. Многие осыпали их комплиментами. Некоторые снова отметили, что кроха похожа на Филиппа Киркорова. «Сладкие девочки», «Такая красивая малышка», «Ох, Филиппа глазки, большие такие», «Волосы у Веры просто невероятные», «Две модницы», — стали писать подписчики.