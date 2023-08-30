Стоцкая предстала на прогулке с подросшей дочкой: длинноволосая кроха в модных джинсах — копия Киркорова

Недавно Стоцкая провела время на море. Она наслаждалась отдыхом. А вот теперь певица вернулась в Москву. Она решила отправится на прогулку с младшей наследницей. Артистка облачилась в спортивный костюм цвет йогурта с клубникой и кроссовки. С ней была дочка, которая облачилась в модные джинсы и рубашку в клетку. У Веры были распущенные длинные волосы.

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