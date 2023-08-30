«Как родная внучка»: мама тренера «пропавшей» фигуристки Алины Горбачевой раскрыла информацию о ней

Пропавшая в минувший понедельник поздно вечером юная фигуристка, чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева нашлась во вторник, 29 августа.

В качестве одной из версий побега спортсменки была названа ее ссора с тренером Софьей Федченко. Как выяснилось, у наставницы и ее ученицы не такая уж и большая разница в возрасте — Алине 16 лет, а Софье — 28. Вместе они уже давно, стали практически родными друг другу людьми.

Мама Софьи Федченко Татьяна призналась, что тоже считает Алину частью своей семьи.

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