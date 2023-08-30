Виктория Боня показала, как выглядит после пластики: губы не шевелятся, веки утянуты

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Она участвовала в шоу «Дом-2», а потом работала телеведущей. Уже больше 10 лет Боня живет в Монако. Она частая гостья на светских тусовках и красных дорожках. Лишь свою личную жизнь телеведущая пока не устроила.

Но в свои 43 года она не перестает следить за внешностью. Недавно звезда удивила своей преобразившейся фигурой, а теперь она легко под нож хирурга ради лица.