Виктория Боня показала, как выглядит после пластики: губы не шевелятся, веки утянуты

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Она участвовала в шоу «Дом-2», а потом работала телеведущей. Уже больше 10 лет Боня живет в Монако. Она частая гостья на светских тусовках и красных дорожках. Лишь свою личную жизнь телеведущая пока не устроила.
Но в свои 43 года она не перестает следить за внешностью. Недавно звезда удивила своей преобразившейся фигурой, а теперь она легко под нож хирурга ради лица.
Ради этого Боня прилетела в США. Она отправилась в клинику, где решила сделать пластику лица. Ей даже приготовили импланты, которые поместили под глазами.
«Операция шла 14 часов вместо восьми. Восстанавливаюсь», — сообщила она.
Ближайшие три недели она проведет в США, так как ей запрещены перелеты. Сейчас все лицо воспитанницы «Дома-2» воспаленное и опухшее. Она делилась кадрами из палаты. Теперь звезде нужно время на восстановление.
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Виктория Боня до операции. Фото: соцсети
Ей сделали подтяжку бровей. Кроме того, теперь у телеведущей будут утянуты веки так, словно она всегда завязывает волосы в хвост.
«Сейчас я уже без бинтов, но в зеркало не смотрюсь! Отеки очень сильные. У меня губы не шевелятся», — заявила Боня, пишет Woman.ru.
30 августа она выложила первое фото, показав, как теперь выглядит. На ее лице были влажные салфетки. Губы знаменитости еще опухшие.
Но окончательный результат будет виден только через полгода-год. А заживут все швы через месяц. Однако врачи предупреждают, что риски осложнений после таких операции сохраняются долгое время.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды