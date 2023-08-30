Муцениеце без юбки сделала пикантное фото в спальне: повернулась лучшей стороной — трусики впились в округлости фигуры

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она является известной актрисой и снялась в десятках картина. Многие ее знают по сериалу «Закрытая школа». Другие отмечают, что видели ее в роли ведущей шоу «Голос. Дети». После развода с Павлом Прилучным она не перестает развиваться. На этот раз звезда решила похвастаться фигурой, так как уже полгода активно занимается спортом.
На этот раз Агата проводит последние дни лета в загородном доме. Она предстала в своей спальне. Актриса оголила достоинства фигуры. У зеркала она позировала в футболке и трусиках, забыв про юбку. Примечательно, что артистка продемонстрировала упругие бедра во всей красе. Стринги поделили округлости на две ровные половинки.
«У меня нет лучших сторон. А нет, погодите, есть одна», — заявила Муцениеце.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит молодая мама. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за лань», «Шикарный кадр», «Ох, хороша со всех сторон», «Просто шикарные ножки», «Ой, Агата! Вы нас ослепили», «Нельзя так дразнить людей», «Это слишком прекрасно», — стали писать подписчики.