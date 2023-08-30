Муцениеце без юбки сделала пикантное фото в спальне: повернулась лучшей стороной — трусики впились в округлости фигуры

На этот раз Агата проводит последние дни лета в загородном доме. Она предстала в своей спальне. Актриса оголила достоинства фигуры. У зеркала она позировала в футболке и трусиках, забыв про юбку. Примечательно, что артистка продемонстрировала упругие бедра во всей красе. Стринги поделили округлости на две ровные половинки.

«У меня нет лучших сторон. А нет, погодите, есть одна», — заявила Муцениеце.

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