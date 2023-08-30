Тарасова пришла в ярость из-за пропавшей фигуристки Горбачевой: «Разве она не знала, что ее вся Москва ищет?!»

По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не было совершено. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Общественность возмутилась тому, что Алина все это время не выходила на связь. Пришла в ярость из-за этой ситуации и заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

«Нужно спросить у нее про такую выходку. Разве она не знала, что ее вся Москва ищет?! Как так можно? Новое поколение показывает всем, как они плевать хотели на все и на всех. Она не подумала про своего тренера, с которой живет, не подумала про родителей, не подумала о своих болельщиках. Надеюсь, что в будущем она это поймет», — высказалась судья «Ледникового периода».

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При этом Татьяна Анатольевна была поражены тому, как повела себя молодая спортсменка. По ее словам, все надеялись на лучшее и это произошло. Она подчеркнула, что Алина ужасно себя повела по отношению к окружающим.

А вот фигуристка Евгения Медведева посчитала, что Горбачева пережила большой стресс, так как жила не с семьей, а со своим тренером. Но она тоже считает, что человек даже в 16 лет должен нести ответственность за свои поступки.

Данные подготовлены по материалам «Матч ТВ», Sport24.