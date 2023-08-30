Кейт Миддлтон оскорбила американская певица: плюнула в ее сторону, когда та накрыла стол

Для жителей Великобритании герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон является эталоном поведения и красоты. Многие бы полжизни отдали за встречу с ней.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Однако 77-летняя американская кантри-певица Долли Партон на днях плюнула в сторону жены принца Уильяма, отказавшись прийти к ней в гости.
Артистка сама рассказала об этом случае на интервью в BBC Radio 2. По словам Долли Партон, Кейт Миддлтон пригласила ее к себе домой на чай. И даже накрыла стол, чтобы принять с почестями американку.
Однако звезда кантри-музыки решила не идти к герцогине. Она сослалась на то, что неважно себя чувствовала и призналась, что герцогиня не захотела участвовать в продвижении ее нового музыкального альбома Rockstar, который выйдет в ноябре 2023 года.
Долли Партон вежливо сообщила Кейт Миддлтон, что очень тронута приглашением и надеется, что обязательно когда-нибудь встретится с ней.
Отметим, что творчество Долли Партон очень ценится британской королевской семьей, в 1977 году она пела на юбилее королевы Елизаветы II.
В свои 77 лет Долли Партон не желает прощаться с музыкальной карьерой до конца дней своих. У себя на родине она считается одной из самых известных исполнительниц музыки кантри и тоже имеет высокий «королевский» титул, а именно — «Королева кантри».
Источник: gazeta.ru