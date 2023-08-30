Кейт Миддлтон оскорбила американская певица: плюнула в ее сторону, когда та накрыла стол

Для жителей Великобритании герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон является эталоном поведения и красоты. Многие бы полжизни отдали за встречу с ней.

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Однако 77-летняя американская кантри-певица Долли Партон на днях плюнула в сторону жены принца Уильяма, отказавшись прийти к ней в гости.

Артистка сама рассказала об этом случае на интервью в BBC Radio 2. По словам Долли Партон, Кейт Миддлтон пригласила ее к себе домой на чай. И даже накрыла стол, чтобы принять с почестями американку.

Однако звезда кантри-музыки решила не идти к герцогине. Она сослалась на то, что неважно себя чувствовала и призналась, что герцогиня не захотела участвовать в продвижении ее нового музыкального альбома Rockstar, который выйдет в ноябре 2023 года.