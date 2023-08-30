Последние новости об Анастасии Заворотнюк: актриса неузнаваемая, вся семья собралась рядом

Звезда «Моей прекрасной няни» уже четыре года борется с онкологическим заболеванием. Актриса не появляется на людях. Есть версия, что внешность ее изменилась до неузнаваемости.

При этом родственники ничего не рассказывают общественности. Болезнь Заворотнюк держится в строжайшем секрете.