Последние новости об Анастасии Заворотнюк: актриса неузнаваемая, вся семья собралась рядом

Звезда «Моей прекрасной няни» уже четыре года борется с онкологическим заболеванием. Актриса не появляется на людях. Есть версия, что внешность ее изменилась до неузнаваемости.
При этом родственники ничего не рассказывают общественности. Болезнь Заворотнюк держится в строжайшем секрете.
На днях мать Анастасии отметила 80-летний юбилей. Внучка Анна ради этого приехала из Дубая в Москву, все собрались у них дома.
Анна поделилась радостными снимками. Правда, самой артистки на фото не было. Но, судя по счастливым лицам, у них сейчас не самый плохой период.
Желаем здоровья Анастасии Заворотнюк!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».