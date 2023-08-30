Как выглядит женщина, которая могла родить детей Пугачевой и Галкину*: как Лиза похожа

В Сети ходят слухи, что детей для Аллы Пугачевой и признанному в России иноагентом Максиму Галкину* могла родить суррогатная мать Елена Ширинина из Казани.

Звездное семейство никогда не скрывало, что обращалось в клинику за помощью, но имя биологической матери детей не афишировали.

Ширинина сейчас замужем, работает в страховой компании и воспитывает собственных троих детей.