Как выглядит женщина, которая могла родить детей Пугачевой и Галкину*: как Лиза похожа

В Сети ходят слухи, что детей для Аллы Пугачевой и признанному в России иноагентом Максиму Галкину* могла родить суррогатная мать Елена Ширинина из Казани.
Звездное семейство никогда не скрывало, что обращалось в клинику за помощью, но имя биологической матери детей не афишировали.
Ширинина сейчас замужем, работает в страховой компании и воспитывает собственных троих детей.
Фото: соцсети
По ее чертам лица можно заметить сходство с Лизой Галкиной.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.