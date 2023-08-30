«Не было химии, эмоций, любви»: Клава Кока рассказала о причине расставания с Димой Гордеем

Исполнительница Клава Кока призналась, что экс-возлюбленный Дима Гордей не был любовью всей ее жизни.

Несмотря на то что Клава посвятила блогеру песню после расставания, она не верит, что по-настоящему любила бывшего.

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«Я уходила несколько раз, потому что человек не соответствовал тому, что мне было нужно. Очень долго меня добивался и был готов сделать для меня все, но у меня не было химии, эмоций, любви, влюбленности», — отметила Кока в шоу «Сердце Клавы» на канале «Пятница!».