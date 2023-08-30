Словно камень: Анна Калашникова поделилась подробностями неудачной «пластики»

Певица Анна Калашникова рассказала о неудачной операции по изменению внешности.
Калашникова обратилась за помощью в одну из клиник Лондона. За более высокую цену, чем в России, зарубежный хирург пообещал Анне анатомические импланты.
Анна вспоминает, что после операции был отек. Поэтому модель не могла предсказать дальнейших неприятностей.
А оказалось, что бюст Калашниковой смотрелся неестественно.
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Анна боялась вновь обращаться к пластической хирургии. Поэтому просто теряла рекламные предложения. Так как больше не могла демонтировать фигуру в купальниках.
А спустя время импланты стали очень твердыми. Когда врачи все же прооперировали Калашникову, ей рассказали о почернении имплантов. Об этом сообщили в prozvezd.info.