Словно камень: Анна Калашникова поделилась подробностями неудачной «пластики»

Певица Анна Калашникова рассказала о неудачной операции по изменению внешности.

Калашникова обратилась за помощью в одну из клиник Лондона. За более высокую цену, чем в России, зарубежный хирург пообещал Анне анатомические импланты.

Анна вспоминает, что после операции был отек. Поэтому модель не могла предсказать дальнейших неприятностей.