Словно камень: Анна Калашникова поделилась подробностями неудачной «пластики»

Анна Калашникова. Фото: соцсети 

Телеведущая рассказала правду о плохом решении делать бюст в зарубежной клинике.

Певица Анна Калашникова рассказала о неудачной операции по изменению внешности.

Калашникова обратилась за помощью в одну из клиник Лондона. За более высокую цену, чем в России, зарубежный хирург пообещал Анне анатомические импланты. 

Анна вспоминает, что после операции был отек. Поэтому модель не могла предсказать дальнейших неприятностей.

А оказалось, что бюст Калашниковой смотрелся неестественно. 

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Анна боялась вновь обращаться к пластической хирургии. Поэтому просто теряла рекламные предложения. Так как больше не могла демонтировать фигуру в купальниках. 

А спустя время импланты стали очень твердыми. Когда врачи все же прооперировали Калашникову, ей рассказали о почернении имплантов. Об этом сообщили в prozvezd.info.

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