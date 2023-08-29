Лера Кудрявцева научила дочку пить чай как леди: блюдечко в руках, спинку держит

Так как скоро Лера поведет наследницу в садик, где у девочки уже есть уроки, она решила ее порадовать. 29 августа супруги весь день были с дочкой. Вечером они зашли в кафе, чтобы поужинать. Телеведущая научила кроху этикету. Мария пила чай из кружки. Она придерживала блюдце и держала спинку.

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