Лера Кудрявцева научила дочку пить чай как леди: блюдечко в руках, спинку держит

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она стала известной персоной. Блондинка ведет передачи, концерты и премии. Порой она хвастается роскошными нарядами. Свободное время телеведущая посвящает семье. Несмотря на слухи, она счастлива в браке с Игорем Макаровым. Они растят дочку Марию, которой уже пять лет.
Так как скоро Лера поведет наследницу в садик, где у девочки уже есть уроки, она решила ее порадовать. 29 августа супруги весь день были с дочкой. Вечером они зашли в кафе, чтобы поужинать. Телеведущая научила кроху этикету. Мария пила чай из кружки. Она придерживала блюдце и держала спинку.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Но Макаров все же решил дать дочке свободу. Он заснял, как малышка ела пирожок. Все лицо было измазано в креме. Мария не стала его вытирать, а пыталась слизать языком.
Поклонники были очарованы маленькой дочкой звезды. Ее назвали самой красивой и милой. «Это так классно!», «Пила чай аккуратно, но со сладостями так невозможно», «Насмешила меня», «Машка такое чудо», — стали писать в Сети.