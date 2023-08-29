«Горячая амазонка»: постройневшая Анна Седокова сделала пикантное фото в бикини, обнажив свои «спелые» формы

На этот раз Анна выложила откровенное селфи. Она позировала в ванной комнате в нюдовом бикини на тесемках. Певица обнажила свой стальной живот и округлые ягодицы. Она выпятила также упругие полушария груди, которые не уместились в лифчик. Артистка распустила волосы, позируя у зеркала.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».