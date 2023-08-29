«Горячая амазонка»: постройневшая Анна Седокова сделала пикантное фото в бикини, обнажив свои «спелые» формы

Анна Седокова уже давно стала известной исполнительницей. Она не только выступает на сцене, но и часто участвует в съемках шоу. Певица обладает эффектной внешностью, поэтому никогда не остается без мужского внимания. Родив троих детей, ей стало сложно держать себя в форме. Однако недавно она пересмотрела питание и теперь похвасталась результатом.
На этот раз Анна выложила откровенное селфи. Она позировала в ванной комнате в нюдовом бикини на тесемках. Певица обнажила свой стальной живот и округлые ягодицы. Она выпятила также упругие полушария груди, которые не уместились в лифчик. Артистка распустила волосы, позируя у зеркала.
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Анна Седокова. Фото: соцсети звезды
«Когда меня спрашивают как я похудела, я говорю, что все дело в удовольствии. Ни одни самые вкусные спагетти в мире не сравняться для меня с тем удовольствием, которое я испытываю утром, вставая на весы. Строгая дисциплина в питании и ежедневный выбор лучшего для себя дает свои результаты», — заявила она.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. «Моя горячая амазонка», «Роскошный результат», «Просто отвисла челюсть», — стали писать в Сети.