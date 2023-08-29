Клава Кока в платье с откровенным разрезом блеснула своими прелестями: прозрачный лифчик обрамил «персики»

На этот раз Клава приготовила романтичные образы. Она щеголяла даже в платье невесты. Но также певица дразнила парней. Она выложила селфи, на котором красовалась в сливочном платье с откровенным декольте. Блондинка обнажила свои прелести, засветив черный прозрачный лифчик. При этом Кока игриво улыбалась на камеру.

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