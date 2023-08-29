Клава Кока в платье с откровенным разрезом блеснула своими прелестями: прозрачный лифчик обрамил «персики»

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она регулярно дает концерты и выпускает новые песни. Зачастую певица поет о любви. Однако последние два года она находилась в поисках бойфренда. Ее образы всегда были дерзкими. В свои 27 лет она следит за фигурой и не стесняется оголять достоинства. 29 августа состоялась премьера шоу «Сердце Клавы», где парни пытаются ее покорить.
На этот раз Клава приготовила романтичные образы. Она щеголяла даже в платье невесты. Но также певица дразнила парней. Она выложила селфи, на котором красовалась в сливочном платье с откровенным декольте. Блондинка обнажила свои прелести, засветив черный прозрачный лифчик. При этом Кока игриво улыбалась на камеру.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
«Столько парней пришли бороться за мое сердце. Впервые вижу их интервью и что они говорили за кадром… Некоторых парней, которые не прошли дальше, я так и не увидела, вот только смотрю на них сейчас», – заявила она.
Поклонники пришли в восторг от ее образов. Многие назвали певицу завидной невестой. А мужчины осыпали ее комплиментами.